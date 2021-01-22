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В Екатеринбурге родителей попросили не пускать детей на митинг 23 января

На него призвал выйти задержанный оппозиционер Алексей Навальный
Евгений СТОЯНОВ
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Оппозиционер призвал выйти на акцию 23 января

Оппозиционер призвал выйти на акцию 23 января

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в родительских чатах активно рассылаются анонимные сообщения. В них просят взрослых не пускать своих детей на митинг в субботу, 23 января.

Выйти жителей крупных городов на улицы призвал задержанный в Москве оппозиционер Алексей Навальный. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина». Туда он попал сразу после возвращения в Россию из Германии.

- Руководители школ Екатеринбурга, как и надзорные органы, предостерегают родителей несовершеннолетних обучающихся об участии в несанкционированных мероприятиях и напоминают им об ответственности и безопасности своих детей, - прокомментировали ситуацию с предстоящим митингом в департаменте образования Екатеринбурга.