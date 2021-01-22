Екатеринбуржцев предупредили об ответственности за участие в митингах 23 января

Предостережение появилось из-за массовых призывов в социальных сетях
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге полиция предупреждает горожан об ответственности за призывы и участие в несогласованных митингах 23 января. Всех правонарушителей привлекут к ответственности, которая предусмотрена действующими законами.
- Попытки провести несогласованное публичное мероприятие и любые провокационные действия участников будут расцениваться как угроза общественному порядку, - напоминают в ГУ МВД России по Свердловской области.
Такое предостережение появилось из-за массового распространения в социальных сетях призывов к участию в митингах. Полиция настоятельно рекомендует не поддаваться на провокации.