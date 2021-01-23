Силовики задерживали наиболее активных
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Стало известно, сколько человек были задержаны во время несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в центре Екатеринбурга. Сейчас политик находится в СИЗО «Матросская тишина» в Москве. Туда он попал сразу после возвращения из Германии.
- Правоохранительными органами были задержаны 14 человек, - рассказали "КП" в региональном министерстве общественной безопасности.
Основные задержания происходили в сквере у Драмтеатра. Силовики перешли к задержаниям после того, как в них бросили дымовую шашку и закидали снежками.
По данным МОБ, всего акцию, по предварительным данным, посетили около 3000 человек.
Накануне полиция предупредила уральцев об ответственности за участие в несанкционированных митингах, а департамент образования попросил родителей проконтролировать, где их дети будут находиться 23 января.