Подростка, которого задержала полиция во время незаконного митинга в Екатеринбурге, отпустили

Теперь подростка поставят на учет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский омбудсмен по правам человека Татьяна Мерзлякова сообщила о задержании ребенка во время незаконного шествия в Екатеринбурге. 31 января подросток вышел на несанкционированный митинг и его забрали в отделение полиции №9.

- Ребенка отпустили почти сразу. В полицию его доставили вместе с родителями. Дело на него будет не в суд передано, а в комиссию по делам несовершеннолетних. – рассказала Татьяна Мерзлякова.

Теперь молодого человека поставят на учет в ПДН.

Напомним, несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального собрала в Екатеринбурге 2300 человек. Полиция задержала 43 участника митинга.