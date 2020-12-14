Уральский художник Тимофей Радя обошел Моргенштерна в голосовании за главного «культурного человека» 2020 года

Фото: личная страница Тимофея Радя

Уличный художник из Екатеринбурга Тимофей Радя занял второе место в голосовании «Человек года в культуре» от журнала Forbes. Уралец уступил только Юрию Дудю, зато обошел рэпера Моргенштерна, актрису Чулпан Хаматову, ведущего Максима Галкина, режиссера Кирилла Серебренникова и директора музея имени Пушкина Марину Лошак. Всего Радя собрал 19% голосов.

Отметим, журнал Forbes объявил голосование, где нужно было выбрать одного из деятелей культуры и медиа, которые — каждый по-своему — совершили прорыв в свой области. Тимофей Радя выдвигался, как флагман отечественного стрит-арта.

Напомним, Тимофей Радя известен многими работами в Екатеринбурге. Одна из них находится на здании бывшего приборостроительного завода, это надпись «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?».