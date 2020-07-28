2020-07-28T19:50:55+03:00
Общество

Екатеринбургский художник Тимофей Радя сжег «будущее» в поле

В чем заключается смысл арт-объекта художник объяснять не стал
Евгений СТОЯНОВ
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«Огонь должен жечь», подписал художник фото творения. Фото: страница Тимофея Ради "Вконтакте"«Огонь должен жечь», подписал художник фото творения. Фото: страница Тимофея Ради "Вконтакте"
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Известный екатеринбургский художник Тимофей Радя создал очередной арт-объект. На этот раз он выложил крупными английскими буквами в поле слово future (будущее), а затем сжег свое творение.

Результатом проделанной работы Тимофей Радя поделился у себя в соцсетях.

В чем заключается смысл арт-объекта художник объяснять не стал. Свой пост художник лишь сопроводил короткой подписью: «Огонь должен жечь». Также он добавил, что работа выполнена вместе с фестивалем документального кино о новой культуре Beat Film Festival.

Надпись полностью выгорела. Фото: страница Тимофея Ради "Вконтакте"

Надпись полностью выгорела. Фото: страница Тимофея Ради "Вконтакте"

Недавно художник предложил екатеринбуржцам отгадать загадку, разместив на крыше одного из домов в районе Автовокзала четыре слова, которые можно прочитать по-разному и с разным смыслом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Екатеринбургский художник Тимофей Радя сжег «будущее» в поле
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