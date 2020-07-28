Екатеринбургский художник Тимофей Радя сжег «будущее» в поле
Известный екатеринбургский художник Тимофей Радя создал очередной арт-объект. На этот раз он выложил крупными английскими буквами в поле слово future (будущее), а затем сжег свое творение.
Результатом проделанной работы Тимофей Радя поделился у себя в соцсетях.
В чем заключается смысл арт-объекта художник объяснять не стал. Свой пост художник лишь сопроводил короткой подписью: «Огонь должен жечь». Также он добавил, что работа выполнена вместе с фестивалем документального кино о новой культуре Beat Film Festival.
Надпись полностью выгорела. Фото: страница Тимофея Ради "Вконтакте"
Недавно художник предложил екатеринбуржцам отгадать загадку, разместив на крыше одного из домов в районе Автовокзала четыре слова, которые можно прочитать по-разному и с разным смыслом.
ИСТОЧНИК KP.RU