Тимофей Радя опять повесил абажуры на фонари в сквере у Оперного театра в Екатеринбурге

8 Янв. 2020 2020-01-08T08:29:33+03:00

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Уральский художник Тимофей Радя повесил в сквере у Оперного театра уютные абажуры на фонарях. Случилось в ночь на 8 января. Торшеры провесят в сквере до весны.

Отметим, абажуры на фонарях это уже старая традиция, впервые художник повесил их в 2013 году во время фестиваля «Не темно». С тех пор торшеры появляются тут каждый раз в декабре или январе.

Тимофей Радя также автор знаменитой работы на здании бывшего Приборостроительного завода «Кто мы, откуда, куда мы идем». Правда скоро конструкцию придется убрать, ведь там собираются строить собор Святой Екатерины. Однако художник рассматривает вариант перенести свою работу в другое место.

Абажуры Тимофея Ради вернулись на место .

ИСТОЧНИК KP.RU