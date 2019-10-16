Глава Екатеринбурга рассказал о судьбе философской фразы на крыше Приборостроительного завода

СЕГОДНЯ 11:18 2019-10-16T11:21:26+03:00

Ее постараются сохранить и «интегрировать в проект»

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Помните философскую фразу «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?» уличного художника Тимофея Ради, которая украшает крышу Приборостроительного завод – да и, в целом, общий пейзаж Плотинки? Ее постараются сохранить и «интегрировать в проект».

Об этом рассказал глава Екатеринбурга Александр Высокинский на форме «Дорога-2019», который в эти минуты проходит на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО». Напомним, что площадку завода выбрали в качестве нового места для строительства храма Святой Екатерины – за нее проголосовало почти 60% горожан, соответственно, сам завод придется снести.

Кстати, на международную выставку во второй половине дня должен приехать премьер-министр Дмитрий Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU