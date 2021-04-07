В официальном браке пара не состоит. Фото: СОЦСЕТИ

Следственный комитет раскрыл подробности убийства двухмесячного малыша в Туринске. Обвинения действительно предъявлены 23-летнему отцу ребенка, который избил грудничка. Мальчик умер не сразу, и, возможно, его можно было бы спасти. Но мужчина не сказал сожительнице, что несколько раз ударил сына.

- В момент произошедшего мать ребенка - сожительница обвиняемого — на некоторое время отлучилась из дома, уйдя к своей знакомой за предметами детской гигиены. Когда мать вернулась домой, она заметила, что ребёнок ведет себя необычно (не плачет, тяжело дышит и хрипит), также она заметила странности в поведении обвиняемого, в связи с чем решила переночевать у своей сестры. Уже когда женщина вместе с ребёнком находилась у сестры, состояние здоровья мальчика ухудшилось, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

По словам пресс-секретаря свердловского главка полиции Валерия Горелых, горе-родителя ожидает арест. Пара официально не расписана. 16 апреля ребенку исполнилось бы 3 месяца.

- По возвращении в жилище мать обнаружила грудничка в нежилой комнате, окно которой было открыто, а ребёнок при этом находился без одежды, в одном памперсе, как в фильме «Семнадцать мгновений весны». При этом спутник жизни, как ни в чем ни бывало, продолжал злоупотреблять алкоголем на кухне. Долго рассказывать байки сыщикам подозреваемый не стал, дал признательные показания, мотивировав свой дикий поступок тем, что он не смог смириться с мыслью, что сын его не слушался и продолжал душераздирающе кричать, - пояснил Полковник Горелых.