Следователи намерены ходатайствовать об аресте мужчины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ужасная трагедия развернулась в свердловском городе Туринске. В уральской глубинке 23-летний отец убил двухмесячного сына, когда впервые за долгое время остался с грудничком наедине. Как рассказал «Комсомолке» осведомленный источник, предполагаемый душегуб уже был судим за избиение до смерти.

Свою вину в убийстве он не отрицает и даже назвал мотив – детский плачь, который раздражал его и мешал отдыхать.

- Мальчика убили 4 апреля. Мама оставила его с отцом, чтобы сходить по делам. Ее не было от силы час. Когда она вернулась, отец ребенка пил пиво на кухне, а малыш лежал в комнате с открытым окном. Он не подавал признаков жизни, 18-летняя Анастасия подумала, что он замерз и побежала к сестре. Та вызвала скорую помощь, - объясняет детали трагедии инсайдер «КП».

Мать ребенка еще недавно училась в школе. Фото: СОЦСЕТИ

6 апреля было произведено вскрытие. Экспертиза выявила телесные повреждения в виде переломов костей свода черепа и отек головного мозга. Отец малыша уже дал показания следователям СК.

- Он ударил мальчика по два раза каждой ладонью по голове, чтобы тот перестал плакать. Потом, когда ребенок потерял сознание, оставил его на морозе, - добавил инсайдер.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Отцу грудничка грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Следователи намерены ходатайствовать об аресте мужчины, но пока материла не поступали в Туринский районный суд.

Напомним, что Свердловский областной суд направил на принудительное лечение жительницу Кировграда, которая до смерти забила молотком 3-летнюю дочку. Та же участь ждала сектантов, убивших в ходе ритуала мальчика.