После расправы над дочкой Наталия пыталась покончить с собой. Фото: СОЦСЕТИ

Прокуратура Кировграда утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве трехлетней девочки, которая стала жертвой собственной матери – 35-летней Натальи Петуниной. 16 октября женщина наглоталась таблеток, а потом забила девочку молотком. Тело малышки обнаружил муж Петуниной, который вернулся домой посреди рабочего дня, чтобы пообедать.

В ходе расследования уголовного дела проведена стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой женщина имеет хроническое психическое расстройство, в связи с чем является невменяемой. Фото: СОЦСЕТИ

Наталью арестовали, но позже эксперты пришли к выводу, что она невменяема.

- В ходе расследования в отношении женщины была проведена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, которая выявила наличие у нее заболевания, в силу которого в момент совершения преступления она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Уголовное дело уже направлено в городской суд Кировграда, государственный обвинитель будет ходатайствовать о применении к Петуниной принудительных медицинских мер. Это означает, что женщину отправят на стационарное лечение.

В СУ СКР по Свердловской области отмечают, Петунина била исключительно по голове, девочка скончалась почти мгновенно.

Тело малышки обнаружил муж Натальи, который пришел домой на обед. Фото: СОЦСЕТИ

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