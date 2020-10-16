В прокуратуре рассказали подробности жестокой расправы над девочкой, которую мать убила молотком

Фото: соцсети

Прокуратура Свердловской области раскрыла подробности жестокой расправы над девочкой, которую мать убила молотком. Как рассказали в ведомстве, 35-летняя женщина находясь у себя дома с трехлетней дочкой, неоднократно ударила девочку молотком. Ребенок от полученных травм скончался.

- В пятницу, 16 октября 2020 года, в 13 часов 40 минут на пульт оперативных служб поступило сообщение из отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ Свердловской области «Кировградская центральная городская больница» об обнаружении трупа несовершеннолетнего ребенка с признаками насильственной смерти, - рассказали в прокуратуре.

О произошедшем сообщил отец малышки. Он застал уже последствия трагедии, придя домой с работы на обед. Известно, что женщина в день убийства принимала таблетки, которые могли повлиять на произошедшее. Осознав случившееся, она пыталась причинить себе вред здоровью. Сейчас мама девочки в больнице.

На Урале мать убила молотком дочку Прокуратура Кировграда организовала проверку и взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственными органами по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Как рассказал КП-Екатеринбург, адвокат Дмитрий Жикин, максимальное наказание, которое может грозить женщине по такой статье - 20 лет в колонии-поселения или общего режима.

- В ходе проведения проверки органами прокуратуры будет дана правовая оценка соблюдению требований закона о защите прав несовершеннолетних и об охране их жизни и здоровья в деятельности органов системы профилактики, - добавили в прокуратуре.

По информации органов профилактики, семья на профилактических учетах не состояла.