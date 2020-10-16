Семья женщины не состояла на учете. Фото: страница обвиняемой в "Одноклассниках"

В Кировграде 35-летния Наталия П. жестоко убила молотком свою 3-летнюю дочку. После расправы она пыталась покончить с собой. Следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетней».

По словам адвоката Дмитрия Жикина, максимальное наказание, которое может грозить нерадивой мамаше по такой статье – 20 лет в колонии-поселения или общего режима.

- Учитывая тяжесть преступления, женщине, скорее всего, будет назначена комплексная стационарная психо-психиатрическая экспертиза. Если ее признают невменяемой, то назначат медицинские меры принудительного характера. То есть – лечение, - пояснил Дмитрий Жикин.

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