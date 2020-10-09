Горе-мать не стала показывать малышку врачам, а своим детям сказала, что это не человек, а кукла. Фото: соцсети

В небольшом свердловском городе Карпинске местные жители обсуждают жуткую историю. 37-летняя женщина по имени Юлия полгода держала в шкафу собственную новорожденную дочь. Когда малышку нашли, она была похожа на скелет.

10 лет назад Юлия вышла замуж. Затем у пары родились дети. Старшему сыну сейчас 13 лет, а средней дочери три года. Но полгода назад у Юлии родилась еще одна дочь. Когда она забеременнела, то не стала обращаться в женскую консультацию. Рожала дома. А после того, как родила, не стала показывать малышку врачам. Вместо этого горе-мать вообще попыталась забыть о том, что у нее есть дочь.

- Она держала ее в шкафу. Остальным детям сказала, что это кукла и ее зовут Полина. Просила никому про нее не рассказывать. Они и молчали, - рассказывает «КП-Екатеринбург» одна из знакомых женщины.

- Она ушла от мужа. Он не давал ей жизни. Угрожал ей и запугивал. Думаю, что она помешалась рассудком на нервной почве. – рассказывает сосед Юлии по имени Владимир. – Странно, что даже родители Юли не знали ничего о ребенке, хотя регулярно ее навещали.

Тем временем полиция завела на Юлию уголовное дело по двум статья УК – «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Также по поводу случившегося проверку начала прокуратура.

- Установлено, что предполагаемая мать ребенка на учет в женскую консультацию ГАУЗ Свердловской области «Карпинская центральная городская больница» не встала, в конце апреля 2020 года дома родила девочку, в родильный дом не обращалась, после рождения ребенка с малолетней новорожденной на учет в детскую поликлинику не встала, свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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