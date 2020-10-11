«Отец не признавал ребенка»: соседи рассказали о женщине, которая полгода держала новорожденную дочь в шкафу

Окна квартиры, где Юля жила с тремя детьми. Фото: Евгений Стоянов, соцсети

Карпинск – небольшой город, расположенный в Свердловской области. Чтобы до него добраться от Екатеринбурга, нужно преодолеть 400 километров. Дорога до него занимает почти пять часов.

Местные жители активно обсуждают произошедшее. В конце прошлой неделе стало известно о том, что 37-летняя Юлия Зыкова полгода держала в шкафу собственную новорожденную дочь. Женщина родила малышку дома, к медикам не обращалась и у врачей во время беременности не наблюдалась. После рождения с Полиной (как назвали девочку) мама обращалась хуже, чем с домашним животным. Девочку практически не кормили. Позже медики скажут, что у малышки была зафиксирована третья стадия истощения, а вес девочки составил 3,1 килограммов (такой вес бывает у детей, когда их только достают из утробы матери). То есть, все эти полгода малышка не росла.

ВЫЖИЛА БЛАГОДАРЯ БРАТУ

Выжить Полине удалось благодаря старшему брату. У Юлии, помимо новорожденного ребенка уже было двое детей – 3-летняя девочка и 13-летний сын. Детям женщина строго настрого запретила кому-либо рассказывать о том, что у них в шкафу живет сестренка. Видимо, Юлия рассчитывала, что девочка умрет из-за плохого обращения. Но старший сын женщины подкармливал новорожденную сестренку.

К слову, как уточнила одна из подруг Юлии, ее 3-летняя дочь рассказывала в садике о том, что у нее есть сестренка. Но девочке никто не верил, думали, что это детские выдумки, ведь на учет в связи с беременностью Юлия Зыкова не вставала...

Полину в шкафу нашли подруги Юлии. Одна из них забрала ребенка к себе домой и обратилась в полицию. Также женщина сняла на видео жуткие кадры. Без боли на них смотреть невозможно. Малютка напоминает скелет. Настолько сильно было истощено ее тельце.

«ТРОНУЛАСЬ УМОМ ИЗ-ЗА ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ МУЖА»

В начале этого года Юлия рассталась с мужем Андреем, с которым она была в браке 10 лет. Правда, официально развод пара еще не оформила. Некоторые знакомые семьи предполагают, что женщина «тронулась умом» на почве расставания с мужем, а еще на почве того, что Андрей Зыков не давал ей жизни. Регулярно колотил и угрожал.

Сейчас женщина находится в психиатрическом стационаре Фото: Евгений СТОЯНОВ

- Андрей знал о ребенке, но не признавал его! – уверенно говорит один из знакомых семьи.

Правда, за последние дни история настолько сильно обросла слухами, что сейчас уже сложно разобраться, где истина.

Хотя предположение о том, что муж Юлии не признавал своего сына косвенно подтверждает видео с девочкой, снятое женщиной, которая ее нашла. Кстати, нам удалось с ней поговорить.

В разговоре с «КП-Екатеринбург» Ирина (имя изменено. – Прим. Ред.) рассказала, что сняла видео с найденной в шкафу девочкой для того, чтобы отправить его предполагаемому отцу ребенка. На кадрах видео слышно, как она говорит: «Андрей, это же вылитый ты». О том, как эти ролики попали в Интернет, Ирина не знает. Но после их появления женщину, которая фактически спасла малышку, начали травить. Из-за этого общаться с журналистами Ирина не хочет.

НЕСЧАСТЛИВАЯ КВАРТИРА

Истязания девочки происходили в трехкомнатной квартире на улице Куйбышева. Эта пятиэтажка состоит из многих подъездов. Чтобы найти нужный, спрашиваем у первого попавшегося человека. Бабушка безошибочно указывает подъезд и этаж. Кажется, теперь адрес той самой квартиры знают все жильцы дома.

Дверь закрыта закрыта. При этом она не опечатана, как обычно бывает в случаях с квартирами, где происходили преступления. А на Юлию СКР завел сразу два уголовных дела по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка».

Соседи отзываются об этой квартире, как о несчастливой Фото: Евгений СТОЯНОВ

- Квартира эта – несчастливая, -вздыхает соседка снизу, гостеприимно приглашая зайти внутрь.

В момент когда я захожу, из квартиры выходит следователь, который опрашивет соседей.

– До нее там жила девушка. Тоже по имени Юлия. Сколько мы с ними намучались. Там постоянно были пьянки, гулянки, то затопят нас... А потом во время одной из гулянок, один мужчина зарезал другого. А остальные продолжали сидеть и пить рядом с трупом. В общем, неблагополучные люди жили.

Судя по платежкам в почтовом ящике, предыдущие жильцы накопили приличный долг за «коммуналку». Он составил почти 200 тысяч рублей. Правда, в последней платежке долг уже около 50 тысяч. Видимо, Юлия, которая работает на заводе экономистом, погасила большую часть задолженности.

Когда весной эту квартиру купила Юлия Зыкова, соседи были рады. По словам женщины, подозрительных звуков из квартиры они не слышали.

- После того, как она заехала, мы ее в глаза никогда не видели. Только к ее сыну в гости иногда приходил мальчик. Тоже лет 13. Я его помню, потому что он бросал в подъезде семечки. Я делала из-за этого замечания. А чтобы в той комнате, где у них была кладовка плакал новорожденный, никогда такого не слышали, - говорит соседка.

Хозяйка приглашает осмотреть комнаты, чтобы можно было понять расположение квартиры сверху (планировка там такая же).

- Вот, видимо, в этом шкафу она ее и держала, - показывает женщина на встроенный шкаф.

Затем она вспоминает, что недавно из квартиры слышались звуки ссоры:

- Где-то неделю назад, примерно в час ночи, там была какая-то ссора. Кричали женщина и мужчина. Она его в чем-то упрекала. Он ей отвечал. Потом заплакала девочка (видимо, ее трехлетняя дочь). После этого все затихло.

Юлия и Андрей женились в 2010-м году. Фото: соцсети

Соседи сверху также не замечали чего-то странного за людьми из нижней квартиры. Больше помнят сына Юлии, который ставил между этажами свой велосипед.

Велосипед сына Юлии до сих пор стоит в шкафу Фото: Евгений СТОЯНОВ

Сейчас Юлия Зыкова находится в психиатрическом стационаре. Поговорить с ее лечащим врачом на не дали. А вскоре охранник медицинского учреждения настойчиво попросил удалиться.

Юлия и Андрей были в браке 10 лет. Фото: соцсети

Поговорить с мужем Юлии Андреем нам также не удалось. Как нам рассказал один из его знакомых, сейчас мужчины в Карпинске нет. Его увезли в Москву. Один из федеральных каналов собирается делать программу об этом жутком случае. Андрей будет одним из героев шоу.

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