Супруги были в браке 10 лет. Официально развод они пока не оформили. Фото: соцсети

С самого утра жители Карпинска обсуждают шокирующую новость, случившуюся в их городе. 37-летняя жительница по имени Юлия полгода держала в шкафу собственную дочку. Она скрывала беременность, а когда ее дочка родилась, женщина решила от нее избавиться. Но убить ее рука у Юлии не поднялась. Вместо этого она держала дочку в шкафу и морила голодом. Позже медики диагностируют у малышки третью стадию истощения.

По словам знакомых Юлии, поведение женщины изменилось после того, как она рассталась с мужем. Юлия и Андрей Зыковы были женаты 10 лет. Семья на учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних не состояла. Более того, по словам друзей, до этого случая Юлия была примерной матерью. Работала экономистом на электромашиностроительном заводе в Карпинске. - Знаю, что с мужем она не так давно развелась. В общем, она родила и сразу же вышла на работу. Всем говорила, что родила мертвого. А ребенок на самом деле жил в шкафу. Она кормила его водой и ждала, что он умрет. Его нашли подружки, с которыми она пила все лето, - рассказала одна из подруг матери-кукушки. Соседи говорят, что муж доводил Юлию. В квартире были часто слышны крики. При этом когда супруги еще жили вместе, Андрей не работал.

В последний год супруги часто ссорились. Фото: соцсети

- Юлия от него ушла. Он не давал ей жизни, угрожал ей. Он не работал и запугал Юлю до такой степени, что даже ее родители не знали ничего о ребенке, хотя всегда навещали ее. Думаю, что она из за него помешалась рассудком, - рассказывает один из соседей Юлии.

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