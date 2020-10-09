«Готовится борт»: девочку из Карпинска, которую мать полгода держала в шкафу, доставят в больницу Екатеринбурга на вертолете

Младшую дочь женщина полгода держала в шкафу. Фото: социальные сети

Лечением пятимесячной малышки из Карпинска, которую мать полгода держала в шкафу и морила голодом, будут заниматься екатеринбургские врачи. Уже сегодня девочку доставят в столицу Урала на вертолете.

- Готовится борт. Он вылетит из Екатеринбурга, - подтвердили в пресс-службе Минздрава Свердловской области. - Ожидаем его в больнице в районе трех-четырех часов дня. Девочку доставят в Областную детскую клиническую больницу №1. Ее будет встречать группа медиков. Врачи решат, какое лечение нужно ребенку.

Матери девочки 37 лет. У нее уже есть дети. Старшему сыну 13 лет, средней дочери три года. Свою самую младшую дочь она родила дома без помощи врачей, после чего решила не показывать малышку медикам. Полиция завела на женщину уголовное дело по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Проверку также проводит прокуратура.

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