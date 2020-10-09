«Держала в шкафу на воде»: на Урале мать полгода морила голодом собственного малыша

У девочки третья степень истощения. Фото: Алексей Булатов "КП", соцсети

В Краснотурьинске произошла по-настоящему жуткая история. 37-летняя женщина по имени Юлия полгода морила голодом собственного ребенка. Женщина прятала девочку в шкафу и давала лишь воду. Из-за этого ребенок был сильно истощен.

Об этом "КП-Екатеринбург" рассказали двое местных жителей, которые лично знакомы с мамой малыша.

- У нее есть еще двое старших деток. Знаю, что с мужем она не так давно развелась.В общем, она родила и сразу же вышла на работу. Всем говорила, что родила мертвого. А ребенок на самом деле жил в шкафу. Она кормила его водой и ждала, что он умрет. Его нашли подружки, с которыми она пила все лето, - рассказала одна из наших собеседниц.

Она рассказала, что после того, как подруги сделали в шкафу страшную находку, то сразу вызвали полицию. Сейчас Юлию проверяют на вменяемость. Для этого ее поместили в психдиспансер, а ребенок находится в больнице.

Информацию о ЧП подтвердил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

— В эту жуткую историю трудно поверить, но как бы ни тяжело было об этом говорить, она похожа на правду. Чтобы утверждать это, необходимо получить официальное медицинское заключение о том, что женщина, о которой идет речь, действительно является мамой малыша. Дело в том, что подозреваемая нигде в женской консультации в период беременности на учете не состояла и в момент родов за помощью к врачам не обращалась. Возможно, роды проходили в домашних условиях. - рассказывает полковник Горелых.

Представитель полицейского главка рассказал о том, в каком состоянии сейчас находится ребенок.

- После того, как представителям МВД поступил тревожный сигнал, на адрес проживания женщины выехали сотрудники территориального ОВД, которые обнаружили грудного ребенка в истощенном состоянии, срочно организовали его отправку в местную больницу, где сейчас врачи предпринимают необходимые меры, чтобы спасти малышку. У нее, по предварительным данным, гипотрофия третьей степени, а также подозрение на другие серьезные заболевания, - уточнил Валерий Горелых.

Он уточнил, что по факту произошедшего сотрудники из подразделения дознания отдела полиции № 32 возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка».

Валерий Горелых подтвердил, что у Юлии, помимо полугодовалой девочки, есть еще двое детей. Это 13-летний мальчик и 3-летняя девочка. Детей она растила одна, так как рассталась с мужем в начале нынешнего года. С

- Семья на учете в ПДН не состояла, жалоб со стороны соседей на нее не поступало, — уточнил полковник Горелых.