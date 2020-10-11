На вертолете девочку доставили из Карпинска в Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали новые подробности о состоянии полугодовалой Полины из Карпинска, за судьбой которой наблюдает вся страна. Малышка стала жертвой своей же матери, женщина самостоятельно родила девочку в квартире, а потом решила спрятать грудничка в шкафу.

Страшную находку в квартире Юлии Зыковой обнаружили ее подруги во время очередного пьяного застолья. Женщину отправили в психбольницу для прохождения экспертизы.

- Девочка Полина из Карпинска, находящаяся на лечении в ОДКБ № 1, ест, спит, играет игрушками, - сообщил 11 октября пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков.

В столицу региона истощенную малышку доставили на вертолете Медицины катастроф. На данный момент остается неизвестной судьба отца девочки – Андрея Зыкова. По словам официальных представителей СК и МВД, мужчина ушел из семьи еще до рождения девочки.

По словам соседей, Андрей регулярно избивал жену. Фото: личная страница Юлии Зыковой в "Одноклассниках"

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