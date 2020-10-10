Угрозы жизни нет: как сейчас чувствует себя малышка из Карпинска, которую мать полгода держала в шкафу

Ребенка доставляли с подключенным перфузором - система автоматического внутривенного вливания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера, 9 октября, весь Урал – и, возможно, всю страну, - поразила жуткая история. В маленьком городе на севере Свердловской области, Карпинске, нерадивая мать полгода держала свою новорожденную дочку в шкафу. Малышке было всего пять месяцев, но она с рождения почти ничего не ела – женщина давала ей только воду в надежде, что она умрет.

Но девочка выжила. О том, что она вообще существует, узнали подруги-собутыльницы женщины, которые и вызвали полицию. Ребенка сразу же забрали и экстренно госпитализировали в больницу Карпинска, где оказали первую помощь, после чего направили в Краснотурьинск. А уже после – вертолетом в ОДКБ №1 в Екатеринбург.

Борт приземлился поздно вечером. Во время транспортировки состояние малышки было стабильное, она была в сознании.

- У ребенка выраженная кахексия 3 степени [крайнее истощение организма – прим. ред.]. первое время мы будем кормить ее через вену, - рассказала врач-реаниматолог ОДКБ №1Алина Панишева. – Безусловно, отсутствие должного питания может отразиться в негативных последствиях для организма. Однако пока об этом говорить рано. Сейчас планируется полный комплекс обследования малышки.

Сначала девочку доставили в больницу Карпинска, затем в Краснотурьинск, а уже после - в Екатеринбург вертолетом Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам врачей, вес девочки очень маленький – всего 3100 граммов. Это серьезное отклонение от нормы.

Спустя ночь, на утро 10 октября, состояние малышки стабильное. Угрозы ее жизни, к счастью, нет.

- Состояние стабильное. Она сейчас в реанимации, находятся все необходимые мероприятия для нее. Больше пока ничего сказать не могу. Все системы жизнеобеспечения у нее на данный момент нет, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков.

Кстати, девочку предложили лечить в Москве. Об этом рассказала детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова.

«Комсомолка» весь день накануне собирала информацию по малышке и ее семье. Все материалы по этой теме можно почитать вот здесь.

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