Малышку из Карпинска, которую полгода морили голодом, предложили лечить в Москве

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила госпитализировать в Москву малышку из Карпинска, которую мать полгода держала в шкафу и морила голодом. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

- Я поговорила с коллегой в регионе, предложила перевести девочку в Москву, но пока необходимо комплексное медицинское обследование, чтобы оценить ее состояние здоровья, - написала Анна Кузнецова. – А мы готовим обращение в Прокуратуру в том числе с целью проверки деятельности или бездействия органов системы профилактики в этом конкретном случае.

После того, как малышку обнаружили, ее сразу же госпитализировали в Карпинскую городскую больницу, после чего перенаправили в Краснотурьинскую больницу. Сегодня вечером, 9 октября, девочку должны госпитализировать вертолетом в Екатеринбург, в ОДКБ №1.

На горе-мать уже завели уголовное дело по двум статьям. Следователи предполагают, что в ближайшее время статьи будут переквалифицированы в более серьезную.

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