В тяжелом состоянии девочку доставили в Екатеринбург на вертолете Фото: Алексей БУЛАТОВ

Малютку Полину, которую случайно обнаружили в шкафу, выписали из реанимации в обычную палату. Об этом в своем блоге сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

- Сегодня из Екатеринбурга пришли хорошие новости. Полугодовалую девочку, которую держали в шкафу, из реанимации перевели в обычную палату. Сейчас самое главное – поправляться, набирать вес! В ближайшее время мой коллега, региональный уполномоченный по правам ребёнка, навестит малышку. Предстоит решить еще много вопросов - в плане здоровья, дальнейшего жизнеустройства девочки. Но сейчас рядом доктора, забота, помощь. Поправляйся, малышка, - написала Анна Кузнецова.

Что же касается нерадивой матери девочки, то она по-прежнему остается в психоневрологическом стационаре в Краснотурьинске. На Юлию Зыкову завели уголовное дело по статье «Истязание», расследованием занимается Следственный комитет. Уже известно, что пять месяцев назад женщина родила в ванной, а во время ее отсутствия за Полиной присматривал 13-летний сын.

Истощенную кроху случайно нашли подруги свердловчанки. На тот момент полугодовалая малышка весила всего 3 100 граммов.

- В дальнейшем будет рассмотрен вопрос о переквалификации на более тяжкий состав преступления – покушение на убийство малолетнего ребенка. С учетом характера и обстоятельств совершенного преступления, в отношении подозреваемой будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

Андрей практически не работал, а Юлия трудилась экономистом на заводе. Фото: личная страница Андрея Зыкова в "Одноклассниках"

Также известно, что отец детей бросил Юлию в начале года. Пара была в браке 10 лет, но женщина часто жаловалась на побои. Сейчас Андрей Зыков находится в Москве и готовится к съемкам на одном из федеральных телеканалов.

О существовании «живой куклы» знала и трехлетняя дочка Зыковой, но воспитатели детского сада никак не реагировали на эти «выдумки».

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