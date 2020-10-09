Малышка всю дорогу от Краснотурьинска до Екатеринбурга спала. Сейчас девочку обследуют врачи-реаниматологи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на вертолетной площадке Областной детской клинической больницы №1 приземлился борт санавиации. Он доставил из Краснотурьинска в столицу Урала пятимесячную девочку, которую мать полгода держала в шкафу и морила голодом. Сейчас медики будут подробно исследовать состояние девочки, истощенной голодом.

«ЕСТЬ СЕСТРЕНКА, КОТОРАЯ ЖИВЕТ В ШКАФУ»

Сам ребенок из Карпинска. Мать девочки - 37-летняя Юлия. Она родила малышку дома втайне от друзей, родных и уж тем более медицинских служб. После родов женщина начала скрывать младенца. Своим старшим детям: 13-летнему сыну и 3-летней дочке – Юлия сказала, что ребенок в шкафу это кукла. Однако дети обо всем догадались.

- Как об этом стало известно? У нее же есть 3-летняя дочка. В садике она рассказывала о том, что у нее есть сестренка, которая живет в шкафу. Но никто не верил, думали, что это все детские выдумки. Ведь Юля никому не говорила, что беременна. Скрывала. Подругам рассказывала, что после расставания с бывшим мужем Андреем набрала вес – на нервной почве, - рассказала «КП-Екатеринбург» одна из знакомых Юлии, попросившая не называть ее имени.

- О своей беременности она узнала на сроке примерно пять месяцев, на аборт не решилась, поскольку срок был уже достаточно большой. О сложившейся ситуации она никому не сообщала, на учет по беременности не встала. В отсутствие сына и дочери, она самостоятельно родила в ванной, перерезав пуповину ножницами и самостоятельно обработав ее зеленкой, — рассказывает руководитель пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых.

О том, что Юлия беременна не знали даже ее родители. Фото: Vk.com

Юлия и ее дети жили в трехкомнатной квартире, в которой частенько собирала подруг. В одну из комнат она никого не пускала, говорила, что там идет ремонт. Из мебели там был только шкаф. Впрочем, подруги все-таки пробрались в комнату, а когда заглянули в шкаф, ужаснулись. Внутри лежал исхудавший ребенок со вздутым от голода животом.

ПОМЕШАЛАСЬ РАССУДКОМ?

По словам знакомых Юлии, женщина странно вела себя после ухода мужа, с которым они были женаты 10 лет. Семья на учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних не состояла. Более того, по словам друзей, до этого случая Юлия была примерной матерью. Работала экономистом на электромашиностроительном заводе в Карпинске.

- Знаю, что с мужем она не так давно развелась. В общем, она родила и сразу же вышла на работу. Всем говорила, что родила мертвого. А ребенок на самом деле жил в шкафу. Она кормила его водой и ждала, что он умрет. Его нашли подружки, с которыми она пила все лето, - рассказала одна из подруг матери-кукушки.

Соседи говорят, что муж доводил Юлию. Фото: vk.com

По словам соседей, в квартире Юлии и Андрея часто были слышны крики.

- Это не он от нее ушел. А Юлия ушла от мужа. Он не давал ей жизни, угрожал ей. Он не работал и запугал Юлю до такой степени, что даже ее родители не знали ничего о ребенке, хотя всегда навещали её. Она на нервной почве помешалась рассудком, - рассказывает сосед Юлии.

ЧТО С МАЛЫШКОЙ

Сейчас Юлия находится в психиатрической клинике. Двух других детей забрали бабушка и дедушка - родители Юлии.

- Они находятся у родственников. Им ничего не угрожает. В будущем будет решаться вопрос об оформлении опеки, - уточнил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Расстояние от Карпинска до Екатеринбурга около 400 километров. Фото: Карты Google

Саму же истощенную девочку сперва доставили в Карпинскую городскую больницу, где малышке оказали первую помощь, а затем в городскую больницу соседнего города Краснотурьинска, откуда ребенка и забрал вертолет.

- Во время транспортировки, состояние девочки было стабильное. Ребенок в сознании.Всю дорогу она спала, - рассказывает Игорь Барсуков, анестезиолог-реаниматолог медицины катастроф.

- У ребенка выраженная кахексия 3 степени (крайнее истощение организма – Прим. Ред.).Первое время мы будем кормить ее через вену, - рассказывает врач-реаниматолог Детской областной больницы №1 Алина Панишева. – Безусловно,отсутствие должного питания может отразиться в негативных последствиях для организма. Однако пока об этом говорить рано. Сейчас планируется полный комплекс обследования малышки. В данный момент она находится в палате реанимации. Ее вес 3100 граммов. (По нормам Всемирной организации здравоохранения в пять месяцев масса тела малыша составляет 6.100 - 8.400 г. Рост 62-68 см. - Прим. Ред) Это серьезное отклонение от нормы. Но ребенок в сознании, девочка шевелит ручками, ножками, плачет - это ее реакция на осмотр. Ее состоянием занимаются врачи реаниматологи, потому что девочка находится в крайне тяжелом состоянии.

Малышку привезли из больницы Краснотурьинска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девочку обследуют врачи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Добавим, что ранее этим днем Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила перевезти девочку на лечение в Москву.

- Я поговорила с коллегой в регионе, предложила перевести девочку в Москву, но пока необходимо комплексное медицинское обследование, чтобы оценить ее состояние здоровья, - сказала Анна Кузнецова. - А мы готовим обращение в Прокуратуру в том числе с целью проверки деятельности или бездействия органов системы профилактики в этом конкретном случае.

В этом деле сейчас также разбираются сотрудники полиции, прокуратуры и Следственный комитет России. На женщину завели уголовное дело за «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Держала в шкафу на воде»: на Урале мать полгода морила голодом собственного малыша

В Карпинске произошла по-настоящему жуткая история. 37-летняя женщина по имени Юлия полгода морила голодом собственного ребенка. Женщина прятала девочку в шкафу и давала лишь воду. Из-за этого ребенок был сильно истощен. (Подробнее)

«Сказала детям, что это кукла»: подробности истории из Карпинска, где мать полгода морила дочь голодом

В небольшом свердловском городе Карпинске местные жители обсуждают жуткую историю. 37-летняя женщина по имени Юлия полгода держала в шкафу собственную новорожденную дочь. Когда малышку нашли, она была похожа на скелет. (Подробнее)