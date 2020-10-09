Жуткое видео истощенного ребенка, которого горе-мамаша полгода держала в шкафу и поила водой

У 37-летней Юлии есть еще двое детей. Фото: vk.com

На Урале всплывают все новые подробности жуткой истории, которая произошла в Карпинске. 37-летняя Юлия полгода держала в шкафу собственную дочку. Женщина морила ребенка голодом и поила водой в надежде, что девочка скоро умрет. При этом Юлия воспитывает еще двоих детей: сына 13 лет и дочь 3 лет.

- Она держала ее в шкафу. Остальным детям сказала, что это кукла и ее зовут Полина. Просила никому про нее не рассказывать. Они и молчали, - рассказывает «КП-Екатеринбург» одна из знакомых женщины.

По словам подруг, женщина пошла на такую жестокость после того, как развелась с мужем. Женаты они были 10 лет. Семья на учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних не состояла. Более того, по словам друзей, до этого случая Юлия была примерной матерью. Работала экономистом на электромашиностроительном заводе в Карпинске.

- У нее есть еще двое старших деток. Знаю, что с мужем она не так давно развелась. В общем, она родила и сразу же вышла на работу. Всем говорила, что родила мертвого. А ребенок на самом деле жил в шкафу. Она кормила его водой и ждала, что он умрет. Его нашли подружки, с которыми она пила все лето, - рассказала одна из подруг матери-кукушки.

На видео, которые попали в распоряжение КП-Екатеринбург, подруги Юлии качают малышку и плачут. На ребенка больно смотреть: большие глаза, вздутый от голода живот, тонкие ручки и ножки…

- Андрюшенька, посмотри , это твоя дочь! Она живет в шкафу! У нее все жилки видно, - рыдают женщины. - Ей даже памперс большой.

Подруги женщины позвонили в полицию. В ГУ МВД по Свердловской области уже рассказали, что сейчас нужно получить официальное медицинское заключение о том, что женщина, о которой идет речь, действительно является мамой малыша. Во время беременности она не состояла на учете в женской консультации и за помощью к врачам не обращалась.

Сейчас мать находится в психиатрической больнице. Ребенка забрали. В Екатеринбурге готовится вертолет, чтобы вылететь в Карпинск за ребенком. Малышку отвезут в больницу Екатеринбурга.

В полиции возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка», а также по статье 117 УКК РФ «Истязание». Горе –мамашей также заинтересовалась прокуратура - они в свою очередь проводят проверку.

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