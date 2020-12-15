В день трагедии Наталия употребляла таблетки. Фото: СОЦСЕТИ

Городской суд Кировграда продлил арест 35-летней Натальи Петуниной, которую обвиняют в убийстве трехлетней дочки. Трагедия развернулась в квартире семьи 16 октября. Муж Натальи вернулся с работы домой на обед, и увидел мертвую девочку, в то время как мать пыталась покончить с собой.

Известно, что женщина в день убийства принимала таблетки, которые могли повлиять на произошедшее. Осознав случившееся, она пыталась причинить себе вред здоровью. Сейчас мама девочки в больнице. До дня трагедии семья на профилактическом учете не состояла.

Семья Натальи. Фото: СОЦСЕТИ

- В ходе расследования уголовного дела проведена стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой женщина имеет хроническое психическое расстройство, в связи с чем является невменяемой, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области В настоящее время следствие продолжается, по делу уже проведено свыше 10 различных судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетические, трасологические, судебно-медицинская и иные.