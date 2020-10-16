Знакомые рассказали о семье в которой мать убила молотком свою дочь

Фото: СОЦСЕТИ

В Кировграде 35-летния Наталия П. жестоко убила молотком свою 3-летнюю дочку. После расправы она пыталась покончить с собой. Следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетней».

- Хорошая и положительная семья. Наташа прекрасный человек, жена и мать. Лизонька была долгожданным ребенком в семье! - рассказывают знакомые семьи.

В полиции отметили, что именно отец девочки обнаружил тело. После расправы женщина попыталась покончить с собой.

- Женщина, вероятно, осознав, что она натворила, попыталась свести счёты с жизнью, но быстро уйти от груза ответственности у нее не получилось, так как домой на обед пришёл её сожитель. Он и сообщил в оперативные службы о случившемся, - рассказал официальный представитель свердловского главка Валерий Горелых.