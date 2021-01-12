Ночью 12 января в Екатеринбурге произошел пожар, унесший жизни восьми человек. Огнем оказалась охвачена квартира площадью 30 квадратных метров, расположенная на втором этаже. Как позже выяснится, в ней жила мама с 17-летним сыном. В квартире за долги было отключено электричество, из-за чего жильцы освещали пространство свечами.В этой квартире спасатели нашли тело женщины, а также труп еще одного человека. Он обгорел настолько сильно, что эксперты пока даже не смогли установить пол этого человека. Также в квартире находился 17-летний сын погибшей. Но его удалось спасти. С ожогами ног и отравлением угарным газом он был доставлен в больницу.Дым со второго этажа начал стремительно распространяться на верхние этажи. Большинство людей отравилось угарным газом и погибли из-за того, что пытались самостоятельно выбраться на улицу через подъезд.Звонки в МЧС начали поступать примерно в без пятнадцати три ночи. Как рассказывали «КП» спасшиеся жители дома на Рассветной,7, по телефону от спасателей они получили советы выходить на балкон и ждать, пока к ним доберутся спасатели. К слову, в Екатеринбурге в этот момент было -25 градусов мороза.Пожарные прибыли на место ЧП за считанные секунды, но подъехать к дому получилось далеко не сразу.- Подъезд к дому – довольно неудобный. Плюс, было нужно преодолеть множество препятствий в виде машин. К сожалению, люди обычно не думают о возможных последствиях и паркуют во дворе машины - кто во что горазд, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в МЧС.Также наш собеседник рассказал о некоторых обстоятельствах, которые могли способствовать тому, что пожар унес столько человеческих жизней.- В отношении УЖК «Радомир-Инвест», которая занимается обслуживанием этого дома, в 2019-м году было проведено четыре внеплановых проверки. Тогда было выявлено 28 нарушений пожарной безопасности, - рассказал наш собеседник.Большинство предписаний – не были устранены. Поэтому в ходе новых проверок, которые были проведены в 2020-м году, инспекторы зафиксировали уже 29 нарушений противопожарных норм. Правда, четыре нарушения УК все-таки устранила, уточнил источник в спасательном ведомстве.- Отдельный вопрос – к вентиляции. Мы считаем, что некоторые люди погибли от отравления угарным газом, который распространился именно через нее. Так, в частности, было с женщиной, которая жила на девятом этаже – которая просила о помощи через Twitter, - рассказал инсайдер.Он добавил, что все данные о нарушении противопожарных норм уже переданы в СК, который занимается расследованием трагедии.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Помогли уроки ОБЖ»: 16-летний подросток рассказал, как спас бабушку в пожаре, где погибли восемь человек. Люди задохнулись от дыма в девятиэтажке на улице Рассветной в Екатеринбурге (подробнее)Twitter удалил аккаунт погибшей в пожаре женщины в Екатеринбурге, которая просила помощь через соцсети. Наталья Белова вместе с семилетней дочерью попыталась выбраться из горящего дома, но задохнулась угарным газом (подробнее)