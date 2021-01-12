Аккаунт погибшей при пожаре в Екатеринбурге женщины, которая просила помощи в Twitter, удалили. Сейчас, при открытии ссылки на страницу Натальи Беловой, высвечивается сообщение «такой учетной записи нет».Напомним, 38-летняя Наталья Белова и ее 7-летняя дочь стали жертвой пожара на улице Рассветной в Екатеринбурге. 12 января в девятиэтажке загорелась квартира на втором этаже. Женщина с ребенком жила на девятом и когда почувствовала сильное задымление, она начала писать сообщения в Twitter.- Я с ребенком взаперти, помогите. Горим, - писала она.Но дожидаться спасателей Наталья не стала и вместе с девочкой вышла в подъезд. Обе задохнулись угарным газом. В МЧС Свердловской области сообщили, что женщина не обращалась по телефону за помощью к спасателям.- К сожалению, она повела себя неправильно. Вместо того, чтобы дождаться спасателей в квартире, она вместе с дочкой вышла в задымленную секцию подъезда. Это ее погубило. Когда приехали спасатели, они обе были еще живы. Их на руках вынесли с девятого этажа. Но спасти их врачи не смогли, к сожалению. Почему она писала в Twitter, тоже непонятно. Спасатели не мониторят Twitter, - рассказали в ведомстве.Свердловская прокуратура проводит проверку вместе со следственным комитетом. Заведено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Предварительной причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем .Позже следователи обнаружили возле дивана большое количество окурков от сигарет. Всего в пожаре погибли восемь человек.