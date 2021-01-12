В Екатеринбурге страшный пожар унес жизнь восьми человек. Ночью 12 января, на улице Рассветной, 7 загорелась квартире в двухподъездной девятиэтажке. Спасатели приехали через несколько минут. Огонь полыхал на втором этаже, но дым распространился в обоих подъездах, жильцы оказались взаперти. Сотрудникам МЧС удалось вывести 90 человек, но еще восемь спасти не успели. По данным СКР, все они погибли, в том числе и один ребенок.Среди жертв оказалась 38-летняя Наталья Белова и ее семилетняя дочь. Ночью женщина просила о помощи в Twitter:«Помогите»«Горим»«Вызовите пожарных»«Верхний этаж не можем спустить»«Я с ребенком взаперти»«Квартира снизу горит, задыхаемся»«9 этаж умираем»Позже в свердловской прокуратуре сообщили, что тела погибших были найдены на 9 этаже. Информацию об этом подтвердили в полиции Свердловской области.- при доставлении в больницу скончалась девочка, примерный возраст которой 6 лет. Представители МВД точные её данные установили оперативно: погибшим ребёнком оказалась Вера, 2013 г.р. К сожалению, погибла и её мама по имени Наталья, 1982 г.р, - отметил Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД региона.На вопрос, почему женщина не звонила спасателям, а просила помощи в соцсетях, ответили в МЧС.- Сейчас во всех обстоятельствах и причинах разбирается следствие. Мы можем только озвучивать официальную информацию. Согласно ней, сообщение о пожаре поступило в 2:58, пожарные прибыли на место в считанные минуты. Людей начали сразу же эвакуировать, - пояснила Наталья Зырянова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС в регионе.К слову, женщина начала писать сообщения в 3 часа ночи, в то же время, когда на месте начали работать спасатели.- Девушка росла, когда уже отменили в школах все эти учения. Если бы она была более взрослая, то она была бы приучена к ОБЖ. Это еще поколенческая история. Но женщина знает, где быстро реагируют – в интернете. Видимо у нее есть стериотип, что позвонив куда-то, она долго не дозвонится, и ей не помогут, а в соцсетях помогут. Настолько человек сливается с социальными сетями, что иногда теряет разумное мышление. Это перекладывание ответственности на подписчиков, - прокомментировала психотерапевт Ирина Тебенева.Напомним, пожар возник ночью 12 января. Очаг возгорания был на втором этаже. Позже следователи обнаружили возле дивана большое количество окурков от сигарет. Свердловская прокуратура проводит проверку вместе со следственным комитетом. Заведено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Предварительной причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем .