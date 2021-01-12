Следственный комитет по Свердловской области завел уголовное дело после пожара в Екатеринбурге, где нашли восемь тел. После возгорания к квартире на втором этаже по улице Рассветной погибли семь взрослых и один ребенок. Отметим, сообщение о ЧП поступило в 2 часа ночи 12 января. Спасателям пришлось эвакуировать 90 жильцов двухподъездной девятиэтажки.Очаг возгорания был возле дивана. После осмотра места происшествия следователи обнаружили окурки сигарет.- По данному сообщению следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург Следственного комитета РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, тела умерших направлены для проведения судебной медицинской экспертизы в целях выяснения давности и точной причины смерти. Также совместно с полицией и МЧС выясняются очаг и причина возгорания, - заявили в пресс-службе СКР по Свердловской области.В прокуратуре назвали уже предварительную причину возгорания. Пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем.