16-летний подросток по имени Александр рассказал о том, как спасал из пожара, где погибли восемь человек, свою бабушку.Напомним, все произошло ночью 12 января в Екатеринбурге в доме по адресу Рассветная,7. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 02:50 ночи. Огнем оказалась охвачена квартира на втором этаже. Дым начал активно распространяться на верхние этажи. По данным «КП-Екатеринбург», часть погибших скончалась из-за дыма, который распространялся по вентиляции. То, насколько УЖК «Радомир-Инвест», обслуживающая дом, выполняла противопожарные нормы, предстоит выяснить следователям СК, которые после произошедшего завели уголовное дело.Одним из жильцов, находившихся дома в момент пожара, стал 16-летний парень по имени Александр. В прошлом году он окончил школу. Но уроки ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) – не забыл.- Мы спали, а около двух часов ночи я почувствовал, что тяжело дышать и увидел клубы дыма. Понял, что что-то не то. Стал кричать: «Горим», - вспоминает парень.Александр вспомнил чему его учили на уроках ОБЖ и стал действовать в соответствии с этики рекомендациями. Первым делом парень вывел свою 69-летнюю бабушку на балкон, затем принес ей шубу, а потом смочил тряпки – для себя и для пожилой женщины – чтобы было проще дышать.- Сидели на балконе минут 20 – ждали пока приедет МЧС. Потом услышал, как выламывается дверь. Тут же стал кричать, что мы на балконе. Когда пожарные зашли, я первым делом сказал: «Наденьте на бабушку противогаз», а сам пошел открывать все окна, чтобы угарный газ улетучился, - вспоминает парень. – Потом нас начали выводить, бабушка едва не упала, ведь ступеньки были в саже и мокрые.Александр рассказал, что первое, что ему бросилось в глаза, когда он дошел до пролета между первым и вторым этажами, были два трупа людей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Семья, где был пожар, неблагополучная»: власти Екатеринбурга пообещали материально помочь жильцам сгоревшего дома на ЖБИ (подробнее)Заведено уголовное дело: в Екатеринбурге при пожаре в жилом доме погибли семь взрослых и один ребенок (подробнее)«Я с ребенком взаперти»: погибшая на пожаре в Екатеринбурге женщина с дочкой звала на помощь в Twitter (подробнее)