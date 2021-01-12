Жильцам сгоревшего дома в микрорайоне ЖБИ Екатеринбурга администрация города окажет материальную помощь. В мэрии по этому поводу собрали совещание, сообщили в пресс-службе.Отметим, пожар на улице Рассветной, 7 случился ночью 12 января. Около 3 часов утра на месте начали работать пожарные и выводить людей из горящего здания. Всего эвакуировали 90 человек. Горела квартира на втором этаже, а обоих подъездах было сильное задымление.В пожаре погибли восемь человек, в том числе семилетняя девочка. На месте работают все экстренные службы, следственный комитет, полиция и прокуратура. Туда же прибыл временно исполняющий полномочия Главы Екатеринбурга Алексей Орлов- К сожалению, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнём в одной из квартир, – отметил он. – В доме тепло не выключали. Сейчас обесточен только один подъезд, где произошёл инцидент. К 10 утра там должны включить свет. На верхние этажи в свои квартиры люди уже начали возвращаться. Сейчас по линии соцполитики разбираемся, какую помощь можем оказать пострадавшим. Семья, где был очаг возгорания, к сожалению, по предварительным данным, неблагополучная.Пока тушили пожар, людей разместили в гимназии №176. В 10 утра пожар сумели ликвидировать и жильцов начали запускать в их квартиры.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Они вместе с прокуратурой региона проводят проверку. Предварительной причиной возгорание назвали неосторожное обращение с огнем, возле очага пожара нашли множество окурков от сигарет. Также ситуацию держит под контролем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, организовано взаимодействие со всеми оперативными службами и Администрацией города Екатеринбурга.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Семья, где был пожар, неблагополучная»: власти Екатеринбурга пообещали материально помочь жильцам сгоревшего дома на ЖБИ. Врио мэра Алексей Орлов выехал на место пожара, где погибли восемь человек (подробнее)Заведено уголовное дело: в Екатеринбурге при пожаре в жилом доме погибли семь взрослых и один ребенок. Спасателям пришлось эвакуировать 90 человек из горящей многоэтажки (подробнее)Причина пожара в доме Екатеринбурга, где погибли восемь человек: у дивана нашли окурки сигарет. В прокуратуре предварительно назвали причину пожара в доме Екатеринбурга, где погибли восемь человек (подробнее)«Я с ребенком взаперти»: погибшая на пожаре в Екатеринбурге женщина с дочкой звала на помощь в Twitter. 12 января ночью на улице Рассветной горела квартира. Погибли восемь человек, в том числе и Наталья с ее семилетней дочерью (подробнее)