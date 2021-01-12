Названа предварительная причина пожара в доме Екатеринбурга, где погибли восемь человек. В прокуратуре Свердловской области сообщили, что возгорание в жилом доме в микрорайоне ЖБИ на улице Рассветная,7 могло возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем.- Очаг пожара расположен в квартире на 2 этаже, рядом с диваном. Предварительно, в данной квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от табачных изделий. Погибшие были обнаружены в квартирах на 2, 5 и 9 этажах, - рассказала Марина Канатова, пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области.Пожар возник в квартире на втором этаже. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 2:50, через несколько минут на месте уже были спасатели. Из горящего здания эвакуировали 90 человек, жильцов разместили в гимназии напротив.Спасти не удалось восемь человек. В том числе погибли женщина со своей семилетней дочерью, которая жила этажом выше над горящей квартирой. О помощи пострадавшая просила на своей странице в Twitter.Напомним, СКР завели уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Прокуратурой и следственным комитетом проводится проверка.- В настоящее время причины пожара устанавливаются, рассматриваются все возможные версии. Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, - добавили в прокуратуре.Сейчас пожар уже потушен, люди начинают возвращаться в свои квартиры.