В Екатеринбурге из-за пожара в двухподъездной девятиэтажки пришлось эвакуировать 90 человек. По данным регионального МЧС, ночью 12 января загорелась квартира на улице Рассветной,7.- В считанные минуты первое пожарное подразделение уже прибыло к месту вызова. На тот момент горела квартира на 2-ом этаже, в подъезде по всем этажам было плотное задымление, - сообщили в ведомстве.Спасатели вывели из подъезда всех жильцов, из них 9 детей. Из-за сильного мороза пришлось организовать пункт временного размещения. Людей разместили в гимназии 176. Некоторым жильцам потребовалась помощь психолога МЧС. Из горящей квартиры огнеборцы вынесли на руках 5 человек, из них 1 ребенка и передали их медикам.- Площадь пожара составила 30 кв.метров, распространение огня за пределы квартиры пожарные не допустили. В 03:50 (мест) пожар был локализован, 04:06 (мест) открытое горение ликвидировано. В тушении пожара задействованы 9 единиц спецтехники, 30 человек личного состава. На месте пожара развернут оперативный штаб, - добавили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.Сообщается ещё и о пострадавших. По данным СКР, их восемь человек, в том числе и один ребёнок.- По имеющейся предварительной информации, в результате пожара погибли 8 человек, в том числе ребёнок. Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии, по данному сообщению следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург Следственного комитета РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - заявили в Следственном комитете региона.Прокуратура области тоже начала проверку. Пока предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём. - Предварительно, в данной квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от табачных изделий. Погибшие были обнаружены в квартирах на 2, 5 и 9 этажах, -уточнили в прокуратуре Свердловской области.