Жильцы дома на Рассветной, 7 в Екатеринбурге, в котором случился пожар, рассказали, как им удалось спастись. Отметим, информация о возгорании поступила спасателям 12 января в 2:50. Пожарные были на месте спустя несколько минут. К этому времени оба подъезда были сильно задымлены, а очаг возгорания находился в квартире на втором этаже девятиэтажки.Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 90 человек. Еще восемь жильцов дома погибли, среди них 7-летняя девочка.Светлана Нигматулина, которая жила над сгоревшей квартирой, рассказала подробности происшествия.- Запах дыма почувствовал мой муж, он меня и разбудил. Мы начали быстро одеваться, и вышли на балкон. Видели, как другие соседи тоже стояли на балконе и ждали, пока их спасут, - отметила женщина. – Слышали о погибших. Видимо дым шел наверх, ну и они сориентировались, чтобы одеться и выйти на балкон. Не знаю, что у людей сработало на тот момент. Подъезд дергаться не стоило, потому что дым был клубами. Кто-то успел вылететь, а кто-то нет.А вот другая жительница дома на Рассветной, спаслась благодаря 13-летнему сыну. По ее словам, ребенок проснулся от запаха гари и начал будить маму.- Он мне говорит «Мам, смотри, там какие-то огонечки», а я и думаю, что он шутит или в телефон играет. Я даже испугалась, время три часа ночи. Я спала и ничего не соображала. А сын проснулся, выглянул в окно и увидел огонь. Мы сами из соседней квартиры, - объяснила Ольга.Также по сообщения жителей дома, в квартире, где начался пожар, жила неблагополучная семья. Их неоднократно отключали от электричества за неуплату.Людей, которых спасли - 90 человек, разместили в гимназии поблизости. Там их отогрели горячим чаем, а также предложили помощь психолога МЧС. К 10 утра, пожарные закончили тушить пожар и уже запускали жильцов в их квартиры.По факту пожара СКР завели уголовное дело, проводится расследование. Также прокуратура назвали предварительную причину возгорание - неосторожное обращение с огнем. Возле дивана в сгоревшей квартире нашли множество окурков от сигарет.Мэрия Екатеринбурга пообещала финансово помочь погорельцам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Семья, где был пожар, неблагополучная»: власти Екатеринбурга пообещали материально помочь жильцам сгоревшего дома на ЖБИ. Врио мэра Алексей Орлов выехал на место пожара, где погибли восемь человек (подробнее)Заведено уголовное дело: в Екатеринбурге при пожаре в жилом доме погибли семь взрослых и один ребенок. Спасателям пришлось эвакуировать 90 человек из горящей многоэтажки (подробнее)Причина пожара в доме Екатеринбурга, где погибли восемь человек: у дивана нашли окурки сигарет. В прокуратуре предварительно назвали причину пожара в доме Екатеринбурга, где погибли восемь человек (подробнее)«Я с ребенком взаперти»: погибшая на пожаре в Екатеринбурге женщина с дочкой звала на помощь в Twitter. 12 января ночью на улице Рассветной горела квартира. Погибли восемь человек, в том числе и Наталья с ее семилетней дочерью (подробнее)