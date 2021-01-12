В региональном МЧС прокомментировали поступок жительницы горящего дома в Екатеринбурге, которая просила о помощи в Twitter. 38-летняя Наталья Белова написала в соцсетях, что находится запертой в своей квартире на 9-ом этаже, а в доме пожар.- Я с ребенком взаперти, помогите. Горим, - писала она.Как сообщалось ранее, женщина решила не дожидаться спасателей и вышла в подъезд вместе со своей семилетней дочери. Спастись им не удалось. Мать умерла на месте, а девочка скончалась в машине скорой помощи.В МЧС сообщили, что Наталья Белова не обращалась в спасательную службу по телефону.- К сожалению, она повела себя неправильно. Вместо того, чтобы дождаться спасателей в квартире, она вместе с дочкой вышла в задымленную секцию подъезда. Это ее погубило. Когда приехали спасатели, они обе были еще живы. Их на руках вынесли с девятого этажа. Но спасти их врачи не смогли, к сожалению. Почему она писала в Twitter, тоже непонятно. Спасатели не мониторят Twitter.Напомним, пожар начался в ночь на 12 января. Очаг возгорания был в квартире на втором этаже. Спасатели эвакуировали из горящего здания 90 человек. Жильцов разместили гимназии.Свердловская прокуратура проводит проверку вместе со следственным комитетом. Заведено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Предварительной причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем .Позже следователи обнаружили возле дивана большое количество окурков от сигарет.Напомним, помимо Натальи Беловой и ее семилетней дочери скончались ее шесть человек. Список погибших уже опубликован.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Семья, где был пожар, неблагополучная»: власти Екатеринбурга пообещали материально помочь жильцам сгоревшего дома на ЖБИ. Врио мэра Алексей Орлов выехал на место пожара, где погибли восемь человек (подробнее)Заведено уголовное дело: в Екатеринбурге при пожаре в жилом доме погибли семь взрослых и один ребенок. Спасателям пришлось эвакуировать 90 человек из горящей многоэтажки (подробнее)Причина пожара в доме Екатеринбурга, где погибли восемь человек: у дивана нашли окурки сигарет. В прокуратуре предварительно назвали причину пожара в доме Екатеринбурга, где погибли восемь человек (подробнее)«Я с ребенком взаперти»: погибшая на пожаре в Екатеринбурге женщина с дочкой звала на помощь в Twitter. 12 января ночью на улице Рассветной горела квартира. Погибли восемь человек, в том числе и Наталья с ее семилетней дочерью (подробнее)