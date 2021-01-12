Стали известны новые подробности пожара на улице Рассветной в Екатеринбурге, в котором погибли восемь человек, в том числе и 7-летняя девочка. По данным источника «КП», возгорание началось в квартире на втором этаже.- У неблагополучной семьи отключили электричество за неуплату счетов. Поэтому они использовали восковые свечи. Неосторожно обращение с огнем привело к возгоранию дивана. Хозяева скончались на месте, а у 17-летнего сына женщины диагностировали ожоги 1 и 2 степени стоп и отравление угарным газом, - рассказал инсайдер «Комсомолки».Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В эти минуты силовики продолжают осмотр места происшествия.- Очаг пожара расположен в квартире на 2 этаже, рядом с диваном. Предварительно, в данной квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от табачных изделий. Погибшие были обнаружены в квартирах на 2, 5 и 9 этажах, - рассказала Марина Канатова, пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области.Стоит отметить, что мать погибшей девочки жила на девятом этаже и задохнулась в подъезде. За несколько минут до смерти 38-летняя Наталья Белова просила о помощи в Twitter. В МЧС уже заявили, что женщина поступила неразумно.- К сожалению, она повела себя неправильно. Вместо того, чтобы дождаться спасателей в квартире, она вместе с дочкой вышла в задымленную секцию подъезда. Это ее погубило. Когда приехали спасатели, они обе были еще живы. Их на руках вынесли с девятого этажа. Но спасти их врачи не смогли, к сожалению. Почему она писала в твиттер, тоже непонятно. Спасатели не мониторят твиттер, — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Семья, где был пожар, неблагополучная»: власти Екатеринбурга пообещали материально помочь жильцам сгоревшего дома на ЖБИ. Врио мэра Алексей Орлов выехал на место пожара, где погибли восемь человек (подробнее)Заведено уголовное дело: в Екатеринбурге при пожаре в жилом доме погибли семь взрослых и один ребенок. Спасателям пришлось эвакуировать 90 человек из горящей многоэтажки (подробнее)Причина пожара в доме Екатеринбурга, где погибли восемь человек: у дивана нашли окурки сигарет. В прокуратуре предварительно назвали причину пожара в доме Екатеринбурга, где погибли восемь человек (подробнее)«Я с ребенком взаперти»: погибшая на пожаре в Екатеринбурге женщина с дочкой звала на помощь в Twitter. 12 января ночью на улице Рассветной горела квартира. Погибли восемь человек, в том числе и Наталья с ее семилетней дочерью (подробнее)