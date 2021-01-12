В Свердловском областном суде 12 января продолжилось рассмотрение уголовного дела по убийству 27-летней Ксении Каторгиной, в совершении преступления, а также в вымогательстве и похищении человека обвиняют Екатерину Меньшикову, Михаила Федоровича и Марата Ахметвалиева.Сегодня на заседании суда должны были допросить свидетелей по уголовному делу. По видеосвязи в заседании принял участие дед Екатерины Меньшиковой Владимир Газукин, который попросил не задавать ему вопросы, потому что у него повысилось давление, он сказал, что всю интересующую следствие информацию он рассказал в ходе допроса. Добавить ему нечего.В последний раз Газукин видел внучку летом 2018 года, тогда Меньшикова и Федорович пришли к нему домой и сказали, что будут там жить. Но мужчина не согласился, сославшись на то, что дом у него небольшой, а жильцов в нем немало.В показаниях Газукина указано, что Меньшикова была пьяна. Они с Федоровичем ушли, но позже вернулись, и Екатерина снова стала настаивать на том, чтобы жить в доме деда, но тот снова отказал. Тогда девушка ударила деда бутылкой по голове во дворе дома, бутылка в тот момент не разбилась. Тогда она попыталась ударить мужчину второй раз, однако тот смог увернуться.Потом Меньшикова подошла к Федоровичу, тот дал ей в руки металлический предмет, и сказал: «Иди у деда прощения проси. Хорошо проси». После этого она ударила деда ножницами в живот. Мужчину позже госпитализировали на машине скорой помощи.Остальные свидетели не явились на заседание суда, поэтому заседание перенесли на 11 часов 13 января.Напомним, что 27-летняя Ксения Каторгина пропала 10 октября 2019 года. Молодая мама отправилась показывать свой автомобиль Audi Q5 с целью продажи потенциальной покупательнице.Позже машину обнаружили у перекупщиков в Челябинске. Те сообщили, что иномарку им продали цыгане и девушка, которая внешне напоминает Каторгину. Позже был задержан первый подозреваемый – челябинский таксист Марат Ахметвалиев, указавший на место, где находится тело Ксении. После этого сыщики задержали еще двоих подозреваемых в убийстве – Михаила Федоровича и Екатерину Меньшикову.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Екатеринбурге выбирают меру пресечения подозреваемым в убийстве молодой мамы. В зале суда - трое человек (подробности)Потенциальные убийцы попали на камеру: машину пропавшей Ксении Каторгиной продала похожая на нее цыганка. Об этом «Комсомолке» рассказала свекровь молодой мамы (подробности)Убили, а тело бросили в колодец: пропавшая Ксения Каторгина найдена мертвой. Тело девушки нашли на Уралмаше (подробнее)В Екатеринбурге суд допрашивает свидетелей по делу об убийстве Ксении Каторгиной. Громкое уголовное дело рассматривают 12 января в Свердловском областном суде (подробнее)