В Екатеринбурге в Свердловском областном суде 12 января проходит очередное заседание по громкому уголовному делу об убийстве молодой матери Ксении Каторгиной. На заседании допрашивают свидетелей.По уголовному делу проходят Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и Екатерина Меньшикова, которых обвиняют в мошенничестве, вымогательствах и похищении человека.В качестве первого свидетеля в суде выступает дед Екатерины Меньшиковой – Владимир Газукин. Мужчина пожаловался на повышенное давление и попросил его не допрашивать, так как он уже дал показания, к которым ему добавить нечего.Газукин сказал, что не общался с внучкой с лета 2018 года. Тогда Меньшикова с Федоровичем приехала к Владимиру Алексеевичу, и ударила деда по голове бутылкой, которая не разбилась. Тогда девушка взяла ножницы и ударила металлическим предметом деда в живот. После этого Меньшикова скрылась. Мужчину же с ранением увезли в больницу на скорой помощи.Это указано в показаниях, которые сегодня зачитывают в суде. Заседание закончилось в 11:45. Большинство свидетелей по уголовному делу в суд не явились.27-летняя Ксения Каторгина пропала 10 октября 2019 года после того, как отправилась показывать свой автомобиль Audi Q5 потенциальной покупательнице. Место встречи было назначено на окраине Уралмаша в Екатеринбурге. После этого автомобиль был обнаружен у перекупщиков в Челябинске. Оказалось, что машину продали цыгане вместе с девушкой, похожей на Ксению Каторгину.Владелицу автомобиля искали четверо суток, ее тело нашли после задержания первого подозреваемого в ее убийстве – таксиста из Челябинска Марата Ахметвалиева. После этого были задержаны Екатерина Меньшикова и Михаил Федорович. С того момента все трое находятся под стражей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Екатеринбурге выбирают меру пресечения подозреваемым в убийстве молодой мамы. В зале суда - трое человек (подробности)Потенциальные убийцы попали на камеру: машину пропавшей Ксении Каторгиной продала похожая на нее цыганка. Об этом «Комсомолке» рассказала свекровь молодой мамы (подробности)Убили, а тело бросили в колодец: пропавшая Ксения Каторгина найдена мертвой. Тело девушки нашли на Уралмаше (подробнее)