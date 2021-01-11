Арестованный в Москве экс-схимонах Сергий (Романов) объявил сухую голодовку в СИЗО. По словам общественников, священник отказывается от еды с 30 декабря и за это время уже похудел на 7 килограммов. Но если сначала Сергий не ел из-за соблюдения поста, то теперь намерен голодать пока ему не смягчат меру пресечения до домашнего ареста.- Сергий 5 января написал заявление, что официально объявляет сухую голодовку. Воду он не пьет, а только смазывает ей губы. Членам ОНК Москвы он сказал, что у него есть опыт пятидневной сухой голодовки. Голодовку Сергий намерен держать либо до своего освобождения под домашний арест, либо до смерти, - цитирует РИА «Новости» представителя столичной ОНК Еву Меркачеву.Отлученный от церкви священник был задержан на территории Среднеуральского монастыря в ночь на 29 декабря. Спецоперацию провел центральный аппарат СКР при силовой поддержке бойцов Росгвардии и спецназа МВД. 65-летнего раскольника удалось оперативно вывезти на допрос, а после доставить в Басманный суд, где его арестовали на два месяца.Романову предъявлены обвинения по трем статьям, в том числе – в склонении к самоубийству. По версии следствия, жертвами священника едва не стали десять монахинь. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.Накануне известные послушники бывшего схиигумена написали открытое письмо президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Дерзнул служить и учиняет раскол»: член церковного суда – о том, за что опального отца Сергия лишили сана. Оказалось, что епархиальный суд не вникал в содержание проповедей бывшего схиигумена (подробнее)Отца Сергия, которого задержали во время штурма Среднеуральского монастыря, этапировали в Москву. Где в ближайшие дни будет находиться бывший схиигумен, решит Басманный суд (подробнее)Силовики задержали отца Сергия во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Его отвезли в Главное следственное управление СК по Свердловской области на допрос (подробнее)Детский омбудсмен рассказал, почему решил «сдать» отца Сергия силовикам. Игорь Мороков в одной из проповедей усмотрел призывы к суициду и обратился в прокуратуру (подробнее)