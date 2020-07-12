2020-07-12T11:02:49+03:00
Общество

За сутки в Свердловской области нашли еще 286 заболевших COVID-19

Всего в регионе почти 16 тысяч зараженных
Мария Трапезникова
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В регионе почти 16 тысяч зараженныхВ регионе почти 16 тысяч зараженныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Свердловской области официально подтвердились еще 286 случаев коронавируса. Больше всего новых заболевших – в Екатеринбурге (+175). Всего же в регионе с начала пандемии зафиксировано 15909 заражений. Об этом сообщает оперштаб.

На сегодняшний день под наблюдением медиков в стационарах находятся 5659 пациентов. 204 – в тяжелом состоянии, из них 174 – в реанимации, еще 77 подключены к аппаратам ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 782. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки в регионе подтвердили еще одну смерть от коронавируса. Всего, таким образом, скончались 157 человек.

Но есть и хорошие новости: с начала пандемии уральским медикам удалось вылечить 9896 человек. Только за сутки медики выписали из больниц 68 человек.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в свердловских больницах заполнено 85,4% всех коек. Кроме того, 10 июля власти распечатали полевой госпиталь в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», который стоял на резерве для «плохого исхода событий». В нем находятся 50 реанимационных коек, которые, в первую очередь, предназначены для тяжелых больных.

При этом Свердловская область находится на плато по числу заболевших, ситуация оценивается как стабильная. В регионе открыты многие продовольственные и непродовольственные магазины, а в Екатеринбурге заработали летние веранды кафе и ресторанов. Естественно, все это – с соблюдением жестких правил санбезопасности. Только с начала июля спецгруппы по контролю, организованные губернатором Евгением Куйвашевым, выявили больше 200 нарушений.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 727 162 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 335 летальных исходов, выздоровел 501 061 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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