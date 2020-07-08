2020-07-08T15:01:20+03:00
Общество

Тяжелых больных коронавирусом теперь будут везти в «Екатеринбург–Экспо»

Свердловские власти решили распечатать полевой госпиталь на 50 коек
Мария Трапезникова
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Фото: Евгений Куйвашев в InstagramФото: Евгений Куйвашев в Instagram
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С 10 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» начинает работать медицинский мобильный комплекс, в котором начнут лечить больных коронавирусом. Сейчас там установлено 50 коек, среди которых есть и реанимационные – для больных с тяжелой формой. Там же смогут получить медпомощь и пациенты с COVID-19 средней степени тяжести. Об этом в своем Instagram рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Так мы сможем немного разгрузить больницы, которые сейчас работают в напряженном режиме. Мобильный медицинский комплекс подключен к кислородному концентратору «Провито 1000», внутренние помещения имеются автономные системы электроснабжения, водоснабжения, канализации и вентиляции в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора, - рассказал губернатор.

По словам Евгения Куйвашева, около каждой койки есть подключение кислорода и всего необходимого медоборудования, среди которого: аппараты ИВЛ, шприцевые дозаторы, инфузионные насосы.

- Также в комплексе будет работать телемедицинская установка для проведения дистанционных консультаций с ведущими специалистами профильных региональных центров, - добавил губернатор.

Напомним, госпиталь в «Екатеринбург-Экспо» был организован еще в начале пандемии, но долгое время оставался просто резервным и не использовался – свердловские власти утверждали, что коек для больных коронавирусом достаточно. После того, как госпиталь исчерпает себя, его передадут Центру медицины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Тяжелых больных коронавирусом теперь будут везти в «Екатеринбург–Экспо»
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