2020-07-10T14:37:14+03:00
Общество

Стало известно, сколько магазинов, работающих в пандемию в Екатеринбурге, нарушили меры санбезопасности

Специалисты контрольной группы составили 228 протоколов об административном правонарушении
Мария Трапезникова
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Особое внимание во время проверок сейчас уделяется летним верандам кафе и ресторановОсобое внимание во время проверок сейчас уделяется летним верандам кафе и ресторановФото: Алексей БУЛАТОВ
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После первого этапа снятия ограничений в Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев создал специальные контрольные группы, задача которых – проверять, как работают магазины во время пандемии и соблюдают ли они меры санбезопасности. И выяснилось, что за месяц нарушения нашли в 265 магазинах.

Такие данные озвучил министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев на заседании оперштаба. Группами были проверены продуктовые, а также непродовольственные магазины площадью до 800 «квадратов». Именно им губернатор разрешил не так давно возобновить работу.

- Во всех проверенных магазинах торговых сетей и торговых объектов выявлены идентичные нарушения: отсутствие ведения журнала учета обработки помещений, отсутствие пятидневного запаса СИЗов и антисептиков, - рассказал министр. – Не осуществлялась замена СИЗов каждые три часа, отсутствовали бактерицидные лампы.

Специалисты провели беседы с собственниками магазинов-нарушителей. В некоторых случаях были составлены протоколы об административном правонарушении и переданы в суды. На сегодняшний день было составлено 228 протоколов. Сейчас особое внимание уделяется открытым верандам кафе и ресторанов: если в каких-то находятся хоть малейшие нарушения, они будут закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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