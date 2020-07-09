9 Июль 2020 2020-07-09T14:56:35+03:00

В Екатеринбурге во время пандемии возобновили работу пять тысяч магазинов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области идет постепенное смягчение ограничений – так, сначала было разрешено открыться непродовольственным магазинам площадью не больше 400 «квадратов» и с отдельным входом с улицы, затем границы расширили до 800 «квадратов». Чуть позже в Екатеринбурге позволили открыться летным верандам кафе и ресторанов, но в этом случае смягчения касались только города, в других муниципалитетах на общепите по-прежнему поставлено табу.

Губернатор Евгений Куйвашев рассказал на своей странице в Instagram, сколько сейчас работает магазинов и летних веранд.

- С начала июня снова открылись 590 непродовольственных магазинов площадью до 400 квадратных метров, в конце месяца – 40 магазинов площадью до 800 квадратных метров, - написал губернатор. – Всего в городе сейчас работает почти пять тысяч продовольственных и непродовольственных магазинов.

При этом в Екатеринбурге уже возобновили свою работу 109 веранд кафе и ресторанов из 198 имеющихся. В ближайшее время губернатор спрогнозировал их значительный рост.

ИСТОЧНИК KP.RU