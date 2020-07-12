2020-07-12T09:03:01+03:00
Общество

В свердловских больницах занято 84,5% коек

Средний Урал находится в топе по числу заболевших
Мария Трапезникова
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Средний Урал находится в топе по числу заболевшихСредний Урал находится в топе по числу заболевшихФото: Алексей БУЛАТОВ
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Согласно свежим данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в больницах Свердловской области занято уже 84,5% всех коек. Средний Урал держится в топе по числу заболевших и уступает лишь Москве и Московской области. Санкт-Петербургу и Нижегородской области.

За минувшую неделю, с 4 по 10 июля, прирост новых пациентов составил 1844 человека (+14%). Всего же в регионе на сегодняшний день 15623 случаев коронавируса. Из них 9828 человек удалось выписать, но еще 156, к сожалению, погибли.

Фото: ИЦК

Фото: ИЦК

Кстати, не так давно свердловские власти распечатали полевой госпиталь в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», который был зарезервирован «для крайних случаев». В нем находятся 50 реанимационных коек, которые приспособлены, прежде всего, для тяжелых больных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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