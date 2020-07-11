2020-07-11T10:50:43+03:00
Коронавирус Covid-19

«Вспышка Covid-19 в Первоуральске»: в Свердловской области 280 человек заболели коронавирусом за последние сутки

Всего в регионе зарегистрировано 15623 случая новой коронавирусной инфекции
Юлия СТАЛИНА
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Всего в регионе зарегистрировано 15623 случая новой коронавирусной инфекцииВсего в регионе зарегистрировано 15623 случая новой коронавирусной инфекцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. За последние сутки к 11 июля тесты подтвердились у 280 человек в регионе. Большая часть зараженных в Екатеринбурге – 186 новых пациентов. Всего в регионе зарегистрировано 15623 случая Covid-19.

В правительстве Свердловской области объяснили рост уровня заболевание. По словам вице-губернатора Павла Крекова причиной ситуация в Первоуральске, где на предприятии «Уралгофротар» обнаружили вспышку коронавируса.

- Руководство оказывало противодействие Роспотребнадзору в проведении проверки, и только с помощью прокуратуры и органов внутренних дел им удалось начать проверки в общежитии предприятия и на самой производственной площадке. Уже предварительно выявленные нарушения, по данным санитарных врачей, говорят о грубейших нарушениях и позволяют ставить вопрос о приостановке работы этого предприятия. Но абсолютно точно эффект от такой безответственности мы будем какое-то время наблюдать в ежедневных сводках, – сказал заместитель руководителя оперативного штаба Павел Креков.

По данным оперативного штаба в Свердловской области, состояние 191 пациента врачи оценивают как тяжелое. Из них 168 человек в реанимации, в том числе 77 на аппаратах ИВЛ.

Зафиксировано два новые смерти от COVID-19. Общее число погибших от коронавируса в Свердловской области– 156.

Также за сутки выписали 306 человек. Всего уральские врачи вылечили 9828 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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