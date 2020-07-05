«Надеюсь, что он вернется в церковь»: Владимир Соловьев прокомментировал ситуацию с лишенным сана отцом Сергием

В выходные Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом, где находится опальный схиигумен Сергий (Николай Романов), снова открыт для паломников. Сам Сергий сказал, что больше не будет служить, но оставляет за собой роль руководителя монастыря.

События в Екатеринбурге «КП-Екатеринбург» прокомментировал известный телеведущий Владимир Соловьев, который назвал их «бесовством», причиной которого стало отсутствие в уральской столице кафедрального собора. При этом, сам вопрос с бывшим отцом Сергием Соловьев назвал внутренним делом православной церкви.

- Это глубоко православный вопрос. Позицию церкви по нему высказал представитель РПЦ Владимир Легойда.

Отец Сергий намерен остаться в монастыреФото: Алексей БУЛАТОВ

Что касается фразы «Город бесов», то, по словам телеведущего, он применил это словосочетание в отношении вполне конкретной ситуации.

- По поводу «города бесов» было сказано по вполне конкретным обстоятельствам. И по тому, как специфически реагировали во время дебатов вокруг места строительства кафедрального собора, кода прыгали бесноватые и кричали: кто не скачет, то за храм, и вскрывали себе вены, и писали кровью на столбах всякую чушь, и требовали, чтобы не на этом месте, а вообще не было кафедрального собора. Кафедральный собор – вещь не случайная. Я думаю, что православный Екатеринбург в этом вопросе разберется, - рассказал Владимир Соловьев «КП-Екатеринбург».

В своей телепередаче ведущий сказал, что Кафедральный собор нужно заслужить. Екатеринбург пережил страшное событие - гибель царской семьи. В городе есть капище, но нет собора, это печально.

- Поэтому у вас там на разломе и происходит колоссальная борьба. Надеюсь, что отец Сергий вернется в лоно церкви и все у него будет хорошо, - отметил Соловьев.

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