Еще три смерти: на Среднем Урале за сутки нашли 231 случай коронавируса

За минувшие сутки в Свердловской области нашли еще 231 случай коронавируса. Кажется, число заболевших с каждым днем начинает постепенно уменьшаться. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 10 247 зараженных.

Больше всего новых пациентов – в Екатеринбурге (+160), остальные – жители других муниципалитетов. 91 человек находится в тяжелом состоянии, из них 38 подключены к аппаратам ИВЛ.

Кроме того, за сутки в регионе подтвердились еще три смерти от коронавируса. Потому на сегодняшний день зафиксировано всего 60 погибших.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось поставить на ноги 4 853 пациента.

Напомним, в Свердловской области продолжает действовать режим самоизоляции – официально он продлен до 22 июня. А уже 24 июня должен состояться Парад Победы, на который ветеранов не пригласят – они будут наблюдать за шествием по видеоконференции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 18 июня 2020 года: в благодарность врачам дарят холодильники. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге и Свердловской области на 18 июня 2020 года (подробнее)

Нападающий «Урала» Павел Погребняк заразился коронавирусом. Заболевание футболиста протекает в легкой форме У нападающего «Урала» Павла Погребняка выявили коронавирус. Его тест, на COVID-19 который был повторно исследован в региональном подразделении Роспотребнадзора, дал положительный результат.(подробнее)

«Не болейте, но если заболели – не бойтесь»: милое обращение от пенсионеров из уральской глубинки. Валентина Федоровна и Александр Васильевич вылечились от коронавируса в ГКБ № 40 [видео]