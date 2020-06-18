2020-06-18T10:29:03+03:00
Общество

Еще три смерти: на Среднем Урале за сутки нашли 231 случай коронавируса

Всего с регионе с начала пандемии зафиксировано больше 10 тысяч зараженных
Мария Трапезникова
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Всего с регионе с начала пандемии зафиксировано больше 10 тысяч зараженныхВсего с регионе с начала пандемии зафиксировано больше 10 тысяч зараженныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Свердловской области нашли еще 231 случай коронавируса. Кажется, число заболевших с каждым днем начинает постепенно уменьшаться. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 10 247 зараженных.

Больше всего новых пациентов – в Екатеринбурге (+160), остальные – жители других муниципалитетов. 91 человек находится в тяжелом состоянии, из них 38 подключены к аппаратам ИВЛ.

Кроме того, за сутки в регионе подтвердились еще три смерти от коронавируса. Потому на сегодняшний день зафиксировано всего 60 погибших.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось поставить на ноги 4 853 пациента.

Напомним, в Свердловской области продолжает действовать режим самоизоляции – официально он продлен до 22 июня. А уже 24 июня должен состояться Парад Победы, на который ветеранов не пригласят – они будут наблюдать за шествием по видеоконференции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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