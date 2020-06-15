2020-06-15T13:30:35+03:00
Общество

В Свердловской области продлили режим самоизоляции

Теперь ограничения действуют до 22 июня
Мария Трапезникова
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Свердловской области продлили самоизоляцию еще на неделюВ Свердловской области продлили самоизоляцию еще на неделюФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому режим самоизоляции продлевается еще на неделю – до 22 июня. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

- Думаю, вы сами понимаете, что пока эпидемиологическая обстановка не позволяет вводить дополнительные послабления режима. Надеюсь, скоро ситуация изменится, - заявил губернатор.

Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области с начала пандемии официально подтверждено больше 9,5 тысяч случаев коронавируса. Только за минувшие сутки в регионе нашли еще 233 новых заболевших. При этом погибло от вируса 50 человек, а больше 4,2 тысяч поправились.

8 июня губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о смягчении ограничений. Согласно нему, с 9 июня могли работать те непродовольственные магазины, у которых есть отдельный выход на улицу. И сразу после этого пошел резкий рост числа заболевших. При этом специалисты уверяют, что Свердловская область вышла на плато.

Сам губернатор накануне выразил сомнения о проведении Парада Победы, который должен пройти в Екатеринбурге 24 июня. Причина понятна – слишком много зараженных. По его словам, мероприятие если и будут проводить, то точно без участия в нем ветеранов, поскольку именно они являются одной из самых уязвимых групп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 15 июня 2020 года: Парад Победы под угрозой срыва. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге и Свердловской области на 15 июня 2020 года (подробнее)

В Екатеринбурге полиция разогнала тусовщиков, устроивших вечеринку с красотками и диджеем. Теперь организаторам open-air грозит штраф (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На отца, избившего семимесячного сына, завели уголовное дело
На Урале застройщик оставил без жилья пенсионерку-дольщицу
«Уральские авиалинии» вывезут из Екатеринбурга 207 граждан Армении
В праздничные выходные на свердловских трассах поймали 300 пьяных водителей
«Четвертый класс горимости леса»: свердловские спасатели объявили о высокой пожароопасности
Медикам Березовской ЦГБ подарили «антикоронавирусные» костюмы
За сутки медики вылечили от коронавируса 91 уральца
Жителям уральской глубинки организовали бесплатный автобус, чтобы развозить малышей в детский сад
ВТБ открыл офис в Троицке
Врачи рассказали о состоянии семимесячного ребенка, которого екатеринбуржец избил из-за плача
В Екатеринбурге «Водоканал» заплатит 180 тысяч за вредные выбросы в воздух
Был под действием наркотиков: на Урале в тюрьму отправили водителя, по вине которого погиб человек
Технология СвЖД «Ночной экспресс» помогает предприятиям сокращать транспортные расходы
Под Екатеринбургом оштрафовали пивной магазин за отсутствие масок у сотрудников
«Пассажир ехал в багажнике»: ночью в Богдановиче произошла смертельная авария
Житель уральской глубинки угнал у друга машину после того, как тот отказался с ним выпить
Звезда «Уральских пельменей» стала ведущей детского КВН