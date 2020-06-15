В Свердловской области продлили режим самоизоляции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому режим самоизоляции продлевается еще на неделю – до 22 июня. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

- Думаю, вы сами понимаете, что пока эпидемиологическая обстановка не позволяет вводить дополнительные послабления режима. Надеюсь, скоро ситуация изменится, - заявил губернатор.

Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области с начала пандемии официально подтверждено больше 9,5 тысяч случаев коронавируса. Только за минувшие сутки в регионе нашли еще 233 новых заболевших. При этом погибло от вируса 50 человек, а больше 4,2 тысяч поправились.

8 июня губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о смягчении ограничений. Согласно нему, с 9 июня могли работать те непродовольственные магазины, у которых есть отдельный выход на улицу. И сразу после этого пошел резкий рост числа заболевших. При этом специалисты уверяют, что Свердловская область вышла на плато.

Сам губернатор накануне выразил сомнения о проведении Парада Победы, который должен пройти в Екатеринбурге 24 июня. Причина понятна – слишком много зараженных. По его словам, мероприятие если и будут проводить, то точно без участия в нем ветеранов, поскольку именно они являются одной из самых уязвимых групп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 15 июня 2020 года: Парад Победы под угрозой срыва. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге и Свердловской области на 15 июня 2020 года (подробнее)

В Екатеринбурге полиция разогнала тусовщиков, устроивших вечеринку с красотками и диджеем. Теперь организаторам open-air грозит штраф (подробнее)