«Не болейте, но если заболели – не бойтесь»: пожилые супруги из Талицы вылечились от коронавируса и записали трогательное видео

Люди старше 65 лет, пенсионеры, одна из наиболее уязвимых групп, подверженных риску заражения коронавирусом. Именно поэтому для них режим самоизоляции в Свердловской области накануне был продлен до 22 июня. По данным региональных властей, число заболевших среди пожилых людей совсем небольшое – порядка 15% от общего числа.

Среди уральцев старшего поколения, жизнь и здоровье которых, к счастью, удалось отстоять врачам, стала семья Пилясовых из Талицы. Сегодня 71-летняя Валентина Федоровна и 74-летний Александр Васильевич отправляются домой – они уже чувствуют себя хорошо, их выписали из ГКБ №40, где они проходили лечение.

В конце мая пенсионеры попали с больницу с двусторонней полисегментарной пневмонией и дыхательной недостаточностью. По словам медиков, тяжесть состояния потребовала комбинированной антибактериальной терапии. Александр Васильевич при этом болел тяжелее и дольше – сказались имевшиеся проблемы с сердцем и гипертония.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/785158" frameborder="0"></iframe> Пожилая пара из Талицы выздоровела от коронавируса.Видео: региональный оперштаб

Супруги записали очень трогательное видео, в котором благодарят медиков, поставивших их на ноги. А также советуют беречь себя и не болеть, но если вдруг все-таки заболели – не бояться и доверять медикам.

- Нас здесь вылечили. Сегодня мы здоровые и едем домой. Мы вылечились благодаря врачам. Врачи здесь очень хорошие и заботливые. Медсестры здесь очень хорошие и внимательные, - рассказала Валентина Федоровна. – Конечно, берегитесь, чтобы не заболеть. Но если случилось так, что заболели – не бойтесь, надейтесь на врачей. Они вылечат. Нас вылечили, и всех вылечат.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано больше девяти тысяч случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге. При этом 55 человека погибли, но еще 4 469 человек удалось поставить на ноги.